Расследование дела Краснова приостановили из-за болезни

Следствие приостановило расследование дела известного художника-декоратора Бориса Краснова, обвиняемого в вымогательстве. Причиной послужил инсульт Краснова и последующие проблемы со здоровьем. "В связи с болезнью Бориса Краснова уголовное дело о вымогательстве в его отношении выделено в отдельное производство и приостановлено", - сказал журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. По данным газеты "Коммерсантъ", Краснов сейчас находится на лечении в Германии. Для него избрана мера пресечения в виде залога пяти миллионов рублей. Адвокат художника Иманали Узалов подчеркнул, что предположения некоторых аналитиков о бегстве Краснова являются "глупостью". Расследование дела в отношении остальных фигурантов, - директора департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга Сергея Шилова, замначальника отдела выставок того же министерства Юрия Богданова, замгендиректора некоммерческого партнерства "Спортивное информационное агентство Олимпийского комитета" Олега Литошенко и юриста ИК "Магма" Игоря Дунаева, - уже завершено. Все четверо фигурантов находятся под арестом. По версии следствия, группа вымогателей требовала у гендиректора ГК "Инконнект" Татьяны Садофьевой и ее сына Андрея Садофьева 100 процентов долей их фирмы стоимостью 5,6 миллиона рублей. Таким образом преступники хотели получить контроль над госзаказом на оформление российского павильона на выставке "Экспо", которая пройдет в Корее в мае 2012 года. Стоимость заказа - 375 миллионов рублей. Задержаны подозреваемые были 31 августа 2011 года, а 21 сентября Краснов перенес инсульт.