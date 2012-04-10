Ляшко хочет заменить Черновецкого на посту мэра

Народный депутат, председатель Радикальной партии Олег Ляшко заявил о своем решении баллотироваться в мэры Киева. "Красивейший город мира заслуживает радикальных изменения, поэтому я иду в мэры Киева. И я уверен, что мы одержим победу при поддержке Господа Бога и киевлян, которые хотят лучшее будущее для себя, для своих детей и внуков", - сказал Ляшко. Он считает нецелесообразным поддерживать председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, поскольку он представляет Партию регионов, а лидер партии УДАР Виталий Кличко, по мнению Ляшко, "не понимает проблемы людей". "Поэтому я буду баллотироваться на должность киевского городского головы, чтобы у граждан была реальная альтернатива. Более того, я введу в Киевсовет фракцию Радикальной партии Ляшко - молодых девушек и парней, способных поднять с колен Киев и Украину", - заявил Ляшко. Он утверждает, что сделает Киев столицей мира, а Дубай, Нью-Йорк, Лондон, Париж и Москва не будут успевать за темпами развития украинской столицы.