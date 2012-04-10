В кабинете Балоги преобладает минимализм

Провести экскурсию кабинетом министра откликнулись в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Путь в кабинет Виктора Балоги пролег через предбанник, где работали помощники министра. Стиль кабинета Виктора Балоги можно охарактеризовать просто - минимализм. Никаких ковров на полу, никаких огромных плазменных телевизоров. На самом рабочем столе также не увидишь ничего лишнего: монитор, стопка газет, блокнот и справочник с внутренними телефонными номерами высших чиновников. На этом фоне мирского аскетизма не могло не обратить на себя внимания огромное количество различных церковных атрибутов. Одних только икон на столах мы насчитали больше десятка. Причем некоторым из них, судя по всему, - не одна сотня лет. Кроме того, в глаза бросился раритет - Жития святых. А блюда с писанками создавали общее предпасхальное настроение. Интересно, что над входной дверью, а также на стенах кабинета министра видны крестики. Подобные символы традиционны при освящении помещения. Такое количество различной христианской символики неудивительно, учитывая широкоизвестную набожность Виктора Балоги, который, напомним, не пропускает ни одного Крещенского купания.