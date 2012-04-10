Марк Джейкобс отметил День рождения с новым бойфрендом

У Марка Джейкобса есть все: любимое дело, успех, сотни поклонников и даже... 24-летний бойфренд, бразильская порнозвезда Гарри Луис. Именно с ним дизайнер отметил 49-ый День рождения. Влюбленных видели на пляже Ипанема - одного из самых живописных мест в южной части Рио-де-Жанейро. Мужчины резвились в волнах (пишу и самой смешно), фотографировались, обнимались и вообще весело проводили время. Именитый дизайнер и актер фильмов для взрослых пока не подтверждают официально свой роман, однако сегодня в в "Твиттере" последний написал буквально следующее: Сегодня особенный день! Предлагаю сделать его общенациональным, нет, общемировым праздником, потому что сегодня День рождения моего малыша! Люблю тебя, Марк! Это ли не лучшее доказательство самых возвышенных чувств, связывающих двух представителей сильной половины человечества?! Напомним, что - согласно слухам - Марк встретил Гарри в Лондоне. Говорят, что в своей сфере Луис - настоящий профи, и у него масса поклонников. Например, его страничка на Facebook насчитывает более 4000 друзей, однако сам молодой человек утверждает, что его лучший друг и самый близкий человек - это мама. Она, наверное, рада, что ее сын закрытил роман с дизайнером. Во всем можно найти положительные моменты.