В Christian Dior нашли замену Джону Гальяно

Бельгиец Раф Симонс назначен на пост арт-директора Christian Dior. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на официальное заявление руководства французского дома моды. Переход Симонса в Christian Dior информированные источники в модной индустрии прогнозировали еще в декабре 2011 года, однако официально о его назначении было объявлено лишь в понедельник, 9 апреля. Раф Симонс будет отвечать в Christian Dior за коллекции высокой моды (Haute Couture), прет-а-порте, а также за линию женских аксессуаров. Первая коллекция высокой моды, подготовленная Рафом Симонсом для Christian Dior, будет продемонстрирована в Париже в июле 2012 года. На посту арт-директора Christian Dior Раф Симонс сменил Джона Гальяно, который был отстранен от работы в феврале 2011 года за антисемитские высказывания. За оскорбления посетителей одного из парижских кафе модельера в сентябре приговорили к двум штрафам на общую сумму в шесть тысяч евро. В Dior Гальяно работал с 1996 года. До прихода в Christian Dior Раф Симонс являлся креативным директором Jil Sander. В этом доме моды он работал с 2005 года.