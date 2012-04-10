Марк Цукерберг покупает фотосервис Instagram за миллиард

Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что покупает фотосервис Instagram, пользователями которого являются миллионы людей. Стоимость сделки – миллиард долларов, который будет выплачен как денежными средствами, так и в виде акций соцсети. Закрыть сделку планируется до конца июня. Instagram – это приложение для iPhone, iPad и iPod (неделю назад оно стало доступно и пользователям Android), появившееся еще в октябре 2010 года. Сервис позволяет быстро и легко редактировать фотографии, накладывая на них различные эффекты, и обмениваться снимками во всех популярных соцсетях. Приложение успело приобрести армию поклонников, среди которых, кстати, и звезды: Джессика Альба, Хилари Дафф, Мэнди Мур и многие другие частенько радуют фанатов новыми снимками, сделанными с помощью сервиса. Аналитики сходятся на том, что Цукерберг приобрел Instagram, чтобы успешно конкурировать с Apple, Google и Microsoft - мир становится все более мобильным, и компании нужна хорошая мобильная платформа с успешным сервисом и лояльными пользователями. Некоторые пользователи беспокоятся, как изменится Instagram в связи со сменой владельца. Никак, уверяет Цукерберг. По его словам, слияние не повлияет на приложение и оно останется независимым от социальной сети: Миллионы людей по всему миру любят приложение и бренд Instagram, и наша цель - распространить это приложение и этот бренд на еще большее количество людей. А ведь о таком успехе 26-летние Кевин Систром и Майк Кригер, основатели Instagram, могли только мечтать. Два года назад их компании еше не было и в помине, а в успех нового дела не хотел верить никто. Да что там! Штат компании до сих пор составляет всего 13 человек.