Кардашьян проводят каникулы в Доминикане

В конце марта клан Кардашьян в полном составе отправился в Доминиканскую Республику, где вдоволь насладился солнцем, морем и национальными забавами. В распоряжении семьи оказалась просторная вилла, и сестры вместе со своими вторыми половинками и родителями предпочитали проводить время у бассейна. Пока Кортни и Хлое скрывались в тени деревьев, Ким демонстрировала папарацци (а какой же отдых без них?!) свои знаменитые формы, в очередной раз доказав, что у нее таки нет целлюлита, зато есть тонкая талия и пышные бедра. Но развлечения на вилле - не все, чем наслаждались на каникулах звезды реалити-шоу. Прогулки на яхте, подводные ныряния, длительные променады и даже танцы с местными жителями - будни предприимчивых "шоу-гелс" и их родных были крайне насыщенными.