Могилев зарабатывает меньше жены

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев обнародовал декларацию о доходах за 2011 год. Она опубликована в газете Верховной Рады Крыма «Крымские известия», передает сайт «Крым. Комментарии». Так, согласно обнародованным данным, общая сумма доходов Могилева за прошлый год составила 285485 гривен, причем эту сумму составила только зарплата премьера. Супруга премьера - Могилева Л. В. – за указанный период заработала на 12 тысяч больше – почти 300 тысяч гривен. Эта сумма значится в графе «доход от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности». За Могилевым также числятся земельный участок в 1060 квадратных метров, а также гараж в 30 квадратов. За его супругой - земельные участки 2200 и 2800 квадратных метров, жилой дом в 100 квадратов, квартира в 128 квадратов, гараж в 31 квадратный метр, а также «другое недвижимое имущество» - 270 квадратных метров. В гараже Могилева стоит Lexus ES 350, 3499 куб. см 2007 года выпуска. За супругой авто не числится. На банковских счетах четы Могилева больше 800 тысяч гривен. 585 тысяч – у премьера, еще 226 – у его жены.