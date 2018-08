Линдси Лохан сводила родную сестру Эли в ресторан

Голливудская многострадальная звезда Линдси Лохан сводила свою родную сестру - актрису, певицу и фотомодель Алиану Ди, больше известную под псевдонимом Эли, в популярный у знаменитостей ресторан Joan's on Third в Лос-Анджелесе. Еда настолько понравилась девушкам, что они захватили с собой домой по пакету лакомств от местного шеф-повара. Для такого солнечного дня обе Лохан выбрали белоснежные одеяния, но с разными аксессуарами. Оригинальность образу Линдси придали эффектная шляпка и ковбойские сапожки, а ее сестра дополнила свой летний look яркой сумкой. Помимо Алианы, с которой старшая Лохан предпочитает коротать свой досуг, у нее есть еще брат Майкл, снявшийся с ней в "Ловушке для родителей", и младшая сестра Дакота. И все они вслед за Линдси нацелились на покорение Голливуда.