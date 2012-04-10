13-летний внук короля Испании случайно прострелил себе ногу

Старший внук испанского монарха Хуана Карлоса I - 13-летний Фелиппе Хуан Фройлан - во время занятий стрельбой случайно выстрелил себе в ногу из винтовки. Об этом сообщают 10 апреля испанские СМИ, передает РИА Новости. Инцидент произошел в понедельник, когда Фелиппе Хуан Фройлан, сын старшей дочери короля инфанты Елены, вместе с отцом и сестрой практиковали стрельбу в своем загородном доме в Сории. По свидетельству очевидцев, во время тренировки произошел случайный выстрел, и пуля попала в правую ногу мальчика. В настоящее время он находится в госпитале "Quiron", его жизни ничего не угрожает. Во вторник утром мальчика в больнице навестила его бабушка - королева София. Инцидент вызвал бурную дискуссию на страницах местной прессы, которые задаются вопросом, почему 13-летнему мальчику разрешили стрелять из оружия. Согласно испанским законам, это можно делать лишь по достижении 14 лет, получив соответствующее разрешение в Национальной гвардии. На сайте Партии защиты животных появился материал, в котором утверждается, что не исключено, что члены королевской семьи охотились.