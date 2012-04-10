Сын Ахметова поможет отцу управлять металлургией

Акционеры «Метинвеста» включили в состав Наблюдательного Совета («НС») Группы Дамира Ахметова, сына украинского бизнесмена Рината Ахметова. Как сообщили в пресс-службе «Метинвеста», в сферу компетенций Дамира Ахметова будут входить вопросы стратегии, корпоративного развития и управления, а также вопросы производственной эффективности. Также, в рамках перехода на континентальную модель корпоративного управления, которая предусматривает четкое разделение функций между менеджментом и Наблюдательным Советом, акционеры своим решением вывели из состава НС Метинвеста Игоря Сырого, генерального директора Метинвеста. На данный момент НС Группы состоит из 9-ти директоров, 2-е из которых являются независимыми. В декабре прошлого года сын Рината Ахметова Дамир, вошел в наблюдательный совет крупнейшего в Украине вертикально-интегрированного энергетического холдинга ДТЭК (Донецк), подконтрольной его отцу. Тогда, комментируя свое назначение, Дамир сообщил журналистам, что он проживает в Лондоне, но активно следит за ситуацией в экономике Украины. Группа «Метинвест» является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний. В его структуру входят добывающие и металлургические предприятия, в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом ключевых мировых рынков.