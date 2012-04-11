Януковича ждут на инаугурации Путина в Москве

Управление делами президента РФ готовится к торжествам по поводу возвращения в Кремль Владимира Путина. На инаугурацию 7 мая приедут действующие президенты стран СНГ. По словам управляющего делами президента РФ Владимира Кожина, чье ведомство отвечает за подготовку и проведение торжеств, в Москву должен приехать и президент Украины Виктор Янукович. Об этом сообщает издание "Коммерсант". "Мы ведем переговоры с лидерами стран СНГ",- заявил Кожин. По его словам, в Москву должны приехать президенты Белоруссии, Казахстана и Украины. Также, по словам Кожина, уже получено подтверждение приезда в российскую столицу от Сильвио Берлускони и Герхарда Шредера. Оба политика - давние друзья Владимира Путина. В бытность лидерами Италии и ФРГ они не раз поддерживали Россию на мировой арене.