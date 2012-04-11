Про митрополита Владимира снимают фильм

Митрополит Владимир сумел сделать огромнейший духовный вклад в развитие нашей страны. Об этом заявил Виктор Янукович – президент Украины, давая интервью специально для съемочной группы, которая занимается подготовкой фильма про митрополита Владимира, который должен быть посвящен 20-ой годовщине предстоятельства. Янукович отметил, что в течение этих 20 лет, когда Владимир был предстоятелем УПЦ, зарождалась государственность Украины. То уважение, которое испытывают к Владимиру украинцы, дает повод утверждать, что предстоятель является человеком, которому не просто можно верить, но человеком, который сам вдохновляет на любовь, на веру и надежду. Находясь рядом с ним всегда чувствуется его духовная чистота – подчеркнул Янукович.