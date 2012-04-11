В гости к Обаме на Пасху пришли 30 тысяч человек

Более 30 тысяч взрослых и детей пришли в гости к президенту США Бараку Обаме и его семье по случаю Пасхи. На Южной лужайке Белого дома состоялся традиционный детский праздник с катанием пасхальных яиц, спортивными играми, чтением книг, приготовлением блюд, цирковыми номерами и музыкальными выступлениями. Эта традиция зародилась в США еще в 1878 году при 19-м президенте страны Резерфорде Хейзе. Поприветствовав гостей с балкона Белого дома, Обама дал старт главному мероприятию праздника - катанию пасхальных яиц по лужайке столовыми ложками - и вскоре объявил победителя, которым оказался один из малышей, первым добравшийся до финиша. Те, кто отстал, смогли позже попытать счастья в поисках раскрашенных пасхальных яиц, спрятанных в густой траве. После этого президент ненадолго присоединился к своей супруге Мишель и дочерям Малии и Саше, которые читали детям книги, а затем поиграл с ребятишками в баскетбол и сделал несколько отжиманий от земли - по условиям соревнований "в награду за удачный бросок по кольцу". "Теперь я чувствую себя полностью выжатым", - признался он, возвращаясь обратно на работу в Овальный кабинет, где ему предстояло провести переговоры с президентом Бразилии Дилмой Роуссефф. Праздник на Южной лужайке продолжился уже без него, но с участием многих спортивных знаменитостей - звезд из клубов Национальной баскетбольной ассоциации, теннисистов Майкла Чанга и Крис Эверт, фигуристки Мишель Кван. Соревнования проходили под девизом "Давайте бегать, давайте играть, давайте двигаться". Несколько лет назад первая леди страны Мишель Обама выдвинула инициативу "борьбы с детским ожирением в Америке".