Янукович на Пасху будет молиться в Лавре

Президент Украины Виктор Янукович посетит пасхальное богослужение в Киево-Печерской Лавре в ночь на 15 апреля. Об этом сообщил источник в Администрации президента. По информации источника, в этом году президент не изменит своей многолетней традиции освящать куличи именно в Киево-Печерской Лавре. Отметим, Янукович является прихожанином УПЦ Московского патриархата. Он традиционно в Пасхальную ночь молится в Лавре, что является поводом для обвинений со стороны его оппонентов, поскольку это свидетельствует о проявлении симпатии только к одной конфессии. Предыдущий президент Виктор Ющенко в Пасхальную ночь посещал несколько храмов основных христианских конфессий.