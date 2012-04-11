Путин с Медведевым поделили загородные резиденции

После 7 мая, когда Владимир Путин вступит в должность президента, он планирует остаться в привычной резиденции Ново-Огарево, а Дмитрий Медведев, в случае назначения премьер-министром, будет продолжать работу в Горках-9. Обе резиденции расположены под Москвой по Рублево-Успенскому шоссе. "И там, и там все есть для проживания и самое главное - для работы, потому что в большей степени это рабочие помещения", - подчеркнул управляющий делами президента Владимир Кожин. Он добавил, что никаких масштабных строек или ремонтов в резиденциях по случаю вступления Путина в должность не планируется. Кабинет же в Кремле, по словам Кожина, полностью готов к выезду одного президента и въезду другого. "Здесь, слава богу, минимум хлопот. Все в рабочем режиме", - сказал управделами главы государства. Всего в России, без учета Ново-Огарево, четыре официальных резиденции, где может жить и работать (в том числе принимать высокопоставленных гостей и зарубежные делегации) глава государства: Кремль, Горки-9, "Бочаров ручей" в Сочи и "Валдай" в Новгородской области. Близки к ним по статусу Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, а также "Янтарь" в Калининграде и сочинская "Ривьера". Оба бывших российских президента - и Борис Ельцин, и Владимир Путин - после ухода с поста номер один сохранили за собой загородные рабочие резиденции. Ельцин до своей смерти в 2007 году жил в Барвихе (Барвиха-4), однако сразу после смерти первого президента РФ его родственников попросили освободить объект. А преемник Ельцина Путин, став в 2008 году главой правительства России, продолжил работать в Ново-Огарево, где проводил большое количество рабочих встреч еще в ранге президента.