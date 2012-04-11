Водянову назвали девушкой с большим сердцем

Наталья Водянова вновь порадовала поклонников, появившись на обложке Velvet Magazine. Журнал назвал российскую модель "девушкой с большим сердцем", недвусмысленно намекая на благотворительную миссию красавицы, чей фонд "Обнаженные сердца" занимается строительством детских площадок, а также помощью детям-инвалидам. Стилисты создали девушке женственный образ, предложив примерить светлое платье из кружева и легкую вуаль. Учитывая, как стремительно развивается роман Наташи и Антуана Арно, кто знает, может вскоре мы увидим Водянову в образе невесты не только на страницах глянца, но и в реальной жизни?