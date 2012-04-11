Путин сыграл на расстроенном пианино

Российский премьер Владимир Путин во время посещения театра «Русская антреприза» в Санкт-Петербурге сыграл на пианино Он посетил театр по приглашению художественного руководителя Рудольфа Фурманова, с которым познакомился еще, когда сам жил в Петербурге, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу премьера. В одном из помещений Путин подошел к пианино и начал наигрывать известную мелодию «Огород над вольной Невой», - отмечает пресс-служба. «Оно не настроено», - воскликнул Путин после того, как сыграл. «Оно не настраивается», - рассмеялся в ответ Фурманов. Раньше Путин уже демонстрировал свои музыкальные способности и тоже в Санкт-Петербурге. Тогда он играл мелодию «С чего начинается Родина» и пел на английском. ВИДЕО: