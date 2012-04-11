Состояние самого богатого человека в мире выросло до $72 миллиардов

Состояние самого богатого человека в мире мексиканца Карлоса Слима увеличилось до $72,64 млрд, сообщает мексиканская деловая пресса По данным изданий, состояние миллиардера выросло с конца прошлого года на 13,4%, передает Лента.ру. По данным Forbes, в декабре прошлого года состояние Слима оценивалось в $69 млрд, благодаря чему мексиканский миллиардер в третий раз подряд занял первую строчку в списке самых богатых людей планеты. Местные эксперты считают, что росту состояния Слима способствовала благоприятная обстановка на мексиканском финансовом рынке и увеличение экономической активности в США – главном торговом партнере Мексики.