Лина Костенко назвала Виталия Кличко гетманом и Атлантом

9 апреля в столичном "Художественном Арсенале" презентовали книгу 80-летнего публициста Ивана Дзюбы "Есть поэты для эпох". В нее вошли эссе о творчестве Лины Костенко и интервью с писательницей. Книга появилась осенью прошлого года в издательстве "Лыбидь". "О Лине Костенко написано и пишется много. Еще больше будет написано, - говорит Иван Дзюба. - Книга уникальна тем, что мне удалось взять у Лины Васильевны интервью. Об этом меня попросило издательство, которое уже готовило к изданию эссе. Не знаю, что с того получилось бы, если бы не подключилась ее дочь Оксана Пахлевская. Она долго уговаривала Лину Васильевну на беседу со мной. Наконец она состоялась в один зимний вечер в прошлом году. Это не было дело одной встречи. Потом Оксана продолжила самостоятельно записывать на диктофон размышления и воспоминания Лины Костенко". В книге писательница рассказывает об уже несуществующем городке на Трухановом острове, где выросла. Размышляет над феноменом "шестидесятников" и внутренней свободой. "Я очень не хотела идти на презентацию, - Лина Васильевна появилась в сопровождении дочери. - Книга про меня. Поэтому чувствую психологический дискомфорт сидеть возле ее автора и перед вами. Согласилась из уважения к Ивану Дзюбе, издательства и людей, которые сегодня пришли. Когда двадцать лет не появлялась на публике, говорили: "Она молчит". Писатель молчит, когда пишет. Два года назад в Украинском доме сказала, что возвращаюсь в литературу. Но в какую? Оказывается, я вернулась в укрсучлит, которому я нужна и который мне не нужен. За два года такого тут насмотрелась - какие-то скандалы, гранты, олигархи. Я не готова к скандалам, к отношениям укрсучлита. Мне нужно только нормальное общение со своим читателем. Раньше жила нормальной писательской жизнью - работала, ездила в чернобыльскую зону отчуждения. После нее мне показалось, что попала в зону этической опасности. Каждый может облить грязью. За эти два года неоднократное хотела вернуться назад - "в координаты собственной независимости", как сказал Иван Дзюба. На встречу с писательницей пришли киновед Сергей Трымбач, журналист Виталий Портников. Боксер Виталий Кличко опоздал, принес для Костенко большой букет бордовых роз. "Виталий, Ваш приход для меня неожиданность, так как я вас не приглашала. Это великий боксер. Когда его видят на экране, очень любят, болеют. А я видела его как человека. Это было еще до того, как он стал политиком. Мы вместе ездили в чернобыльскую зону. Поехали к 2 старикам, которые единственные жили в 10-километровой зоне от реактора. Когда Виталий заходил к ним в дом, боялась, что вынесет на себе крышу. Он внимательно и с пониманием слушал людей, был похож на атланта, подпирающего их старые стены. На Майдане Виталий рядом с Пономаревым пел "Ще не вмерла Украина". Потом ему подарили гетманскую булаву. В "Записках украинского сумасшедшего" я это описала и сказала: "А что - будет хороший гетман". По-современному говоря, президент. "По крайней мере, - добавила я, - он послал бы их всех в нокаут".