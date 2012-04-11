Снежана Онопко не хочет открывать модельное агентство

Модель Снежана Онопка подумывает о завершении модельной карьеры. В будущем хочет стать киноактрисой. Об этом она рассказала в интервью Gazeta.ua. "Сейчас я постоянно живу в Киеве. В этом сезоне не полетела на показы ни в Париж, ни в Милан, ни в Нью-Йорк. Ездила только на фешенстори для французского и японского "Vogue". Это первый раз в жизни так, когда я решила, что мне нужен отдых и перерыв", - отметила одна из самых дорогих топ-моделей мира. Сейчас Снежана занимается семьей. "Сейчас моя жизнь занято мужем, собакой чао-чао, у меня есть брат, мама, друзья. Вот зимой отдыхали в Куршевеле. Хотелось и на моря, но за последние семь лет я столько перелетала, что теперь не готова по 14 часов лететь на Мальдивы или Сейшелы. Я еще не знаю, чем хочу заниматься в будущем. Хотя я очень связана с модельным бизнесом, но открывать модельную школу и становиться второй Машей Манюк или Владой Прокаевой не хочу. Открывать салон красоты - это очень банально. Мама говорит, что мне следует пойти в актрисы. И наверное я буду поступать в Московскую театральную школу", - поделилась Снежана.