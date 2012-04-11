У Клинта Иствуда появится свое реалити-шоу

Трудно поверить, но факт: у легенды Голливуда, 81-летнего актера, режиссера, продюсера и сценариста Клинта Иствуда появится собственное реалити-шоу. И посвящено оно будет отнюдь не творческому методу мастера, а жизни его семьи. Впрочем, и главная роль отведена вовсе не маститому кинематографисту, а его предприимчивой жене Дине, которая младше супруга на 35 лет (на это указывает даже название – "Миссис Иствуд и Ко"). Как она ведет хозяйство, как общается с дочерьми, родной 15-летней Морган и Франческой, дочерью Иствуда от первого брака, как трогательно заботится о муже и при этом не забывает о делах. Их у Дины хватает: так, супруга знаменитого режиссера продюсирует и опекает бойзбенд Overtone, который, конечно же, тоже появится в реалити-шоу. Пока поклонники пятикратного обладателя "Оскара" Иствуда гадают, зачем тому понадобилась сомнительная слава, его жена уверяет, что просто хочет всем рассказать о своей прекрасной семье: Семья – самое важное, что есть в моей жизни. Возможно, многие будут удивлены нашим нестандартным поведением, но мне все равно, что скажут люди. Миссис Иствуд себе, кажется, льстит: после реалити-шоу семьи Осборн и Кардашьян нас уже трудно чем-то удивить.