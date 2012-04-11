Принцесса Диана хотела сняться в "Телохранителе-2"

В прошлом году кинокомпания Warner Bros. приняла решение переснять знаменитый фильм "Телохранитель" с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях. Однако трагическая смерть знаменитой певицы едва не перечеркнула все планы создателей ремейка. И тем не менее надежды увидеть новую экранизацию есть. Судя по последнему интервью Кевина Костнера, кинобоссы не исключают возможности дать старт новому проекту. По крайней мере в интервью с Андерсоном Купером актер только и говорил что о фильме 1992 года. Кевин признался, что после похорон Уитни пытался еще раз посмотреть картину, но был вынужден выключить телевизор по прошествии 10 минут. Костнер просто не смог справиться с нахлынувшими эмоциями. Кроме того, исполнитель главной роли и продюсер "Телохранителя" поведал, что в свое время во второй части ленты была не прочь сняться… принцесса Уэльская. По словам Костнера, в последние годы жизни леди Ди подумывала о кинокарьере. "Мы с Дианой несколько раз говорили о съемках "Телохранителя-2". Я заверял ее, что будут заботиться о ней точно так же, как об Уитни. Она просила меня написать сценарий специально для нее. И я пообещал сделать это, если она заинтересована. И Диане действительно было интересно", - рассказал он.