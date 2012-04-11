Бессонова не собирается замуж за своего парня

Гимнастка Анна Бессонова никогда не сидела на диетах. Об этом она рассказала в интервью Gazeta.ua. "Я никогда не сидела на диетах и не понимаю, чего все мне ними упрекают. Никакой диеты не знаю, ни в чем себя не ограничиваю, ем все, что хочу. Даже после шести, если не получается поесть раньше. Единственная моя диета - это гимнастика. Хотя я ушла из спорта, но сейчас тренирую маленьких детей. С утра до вечера пропадаю в залах. Сейчас у меня уже есть друг, но заводить семью пока не планирую", - отмечает олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Кроме гимнастики Бессонова интересуется еще и футболом. "Я же выросла в футбольной семье, поэтому болею за сборную Украины и "Барселону". Из последней знаю всех игроков, но не могу перечислить, потому что еще кого-то забуду. Из последних матчей смотрела как-раз игру "Барселоны". Вообще-то я не из тех женщин, которые смотрят футбол и не понимают, для чего 24 мужчины бегают за мячом. Я понимаю, когда футболисты плохо бегают. Это когда у кого-то травма или плохой перелет был, не отдохнули или когда скучный матч бывает. С метрами футбола, Шевченко и Шовковским я знакома, но не могу сказать, что мы дружим или ходим на кофе", - призналась Бессонова. По окончании карьеры Аня была редактором одного из глянцевых изданий. "Это было давно и я с этим завязала. Та работа отнимала у меня слишком много времени и я не могла достаточно времени уделить гимнастике", - подчеркнула гимнастка.