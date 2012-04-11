Валентина Семенюк похудела на 11 кг за полгода

Валентина Семенюк-Самсоненко сидит на диете уже полгода. Хотя по-прежнему любит вкусно поесть, сообщает ТСН. Каждый год накануне Пасхи экс-глава Фонда государственного имущества ездит к родителям в село на Житомирщине. К празднику они обычно забивают молодую свинью. "Папа заколол. Я приехала, взяла мяско, все так как надо...", - рассказала Семенюк-Самсоненко в эфире программы "ТСН.Особливе". Народный депутат стоит у плиты каждый день, потому что муж любит вкусно поесть. Однако сама старается не есть приготовленного ею. Готовит только для мужа и детей. "Я на праздники только чуть-чуть. А то так в основном рыбку", - поделилась своим рационом первый заместитель главы СПУ. По словам Семенюк-Самсоненко, с Нового года она сидит на строгой диете. За это время сбросила уже 11 кг. "Каждое утро 2 км на велосипеде. И каждое утро ведро воды со льдом", - рассказала нардеп о своих методах похудения. Отметим, политики в последнее время взялись за свои фигуры. Так, правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил Бродский недавно рассказал, что похудел на 27 кг, а в планах скинуть еще 25.