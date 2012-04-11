Жириновский захотел лежать в Мавзолее рядом с Лениным

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает в рамках своей инициативы "Исторического примирения" зарезервировать в Мавзолее Ленина на Красной площади место для лидера Компартии Геннадия Зюганова и выражает готовность присоединиться к нему там. "Я предлагаю акт "Исторического примирения" подписать 12 юиня 2013 года и наполнить наш праздник День России новым содержанием, сегодня он не действует. А если будет такой акт, когда мы, наконец, всех простим, все отрегулируем, давайте награды дадим коммунистам. Я предлагаю, чтобы они больше не волновались, пообещать Геннадию Андреевичу (Зюганову), что мы его положим в Мавзолей, рядом с Лениным", - заявил Жириновский. "Мы злим коммунистов, что уберем Мавзолей и Ленина. Мы оставим Мавзолей и Ленина. И там будет второе место для Зюганова. И заранее написать на Мавзолее: "Ленин-Зюганов". Можно ускорить - положить 22 апреля, в день рождения Ленина. И мне оставьте третье место, я не возражаю", - добавил лидер ЛДПР.