Мела Гибсона обвинили в намерении убить Оксану Григорьеву

Скандально известный голливудский актер Мел Гибсон снова оказался участником конфликта. Сценарист Джо Эстерхаз обвинил опального артиста не только в ненависти к евреям, но и в угрозах в адрес его бывшей возлюбленной Оксаны Григорьевой. Скандал разразился после того, как ряд американских изданий опубликовало открытое письмо известного сценариста Джо Эстерхаза, из-под пера которого вышли истории таких кинокартин, как "Основной инстинкт", "Щепка", "Шоугерлз", адресованное Мелу Гибсону. В этом девятистраничном труде Эстерхаз обвиняет голливудского актера в антисемитизме и угрозах жизни Оксане Григорьевой. "Ты говорил Григорьевой: "Я убью тебя! Я сделаю так, чтобы ты умерла! Я подружился с агентами ФБР, которые помогут мне воплотить задуманное в жизнь", - пишет в письме сценарист. В конце минувшего года актер и сценарист начали работать над фильмом с рабочим названием The Maccabees ("Маккавеи"), посвященного одноименной иудейской династии, представители которой организовали восстание против сирийских греков в 166-160 годах до нашей эры. По мнению Эстерхаза, Гибсон отказался сниматься в этом фильме, потому что "ненавидит евреев". Сам Мел ответил на обвинения сценариста весьма корректно. "Джо, я получил твое письмо. Большая часть фактов, утверждений и действий, которые ты приписываешь мне в этом письме, - абсолютный вымысел. Я полагаю, что ты, как человек принципиальный, отказался бы от проекта - невзирая на любые деньги, если бы дела обстояли так, как ты пишешь. Думаю, проблемы со мной у тебя возникли только после того, как Warner Bros отказались от твоего сценария", - заявил актер. Однако артист признал, что в определенных обстоятельствах мог быть резок и пылок, "подобно большинству творческих людей", но напомнил, что уже имел случай извиняться за свой темперамент перед сценаристом. Но он предпочел разорвать отношения с Эстерхазом, поскольку "за 25 лет работы со сценариями ни разу не встречал более некачественно сделанной работы и не сталкивался с более бездарной тратой времени". "Я очень хочу снять этот фильм, просто ни Warner, ни я не хотят работать с этим сценарием", - подчеркнул Гибсон. Между тем Джо Эстерхаз стоит на своем. В письме сценариста говорится, что актер называл Оксану Григорьеву невероятно грубыми словами в разговоре с его 15-летним сыном. В декабре 2010 года подросток гостил на вилле Мела Гибсона в Коста-Рике, и актер не раз брал его с собой покататься на серфинге.