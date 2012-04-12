Сексуальная Меган Фокс любит сидеть дома и читать книжки

Очередная очаровательная фотосессия Меган Фокс появилась в апрельском выпуске французской версии журнала Grazia. На этот раз редакция решила не эксплуатировать привычный для Меган образ секс-бомбы. Звезда предстает нежной милой девушкой. В сопроводительном интервью знаменитость рассказала, что в реальной жизни она мало соответствует своему имиджу "плохой девчонки". "Для меня это остается загадкой, — говорит Меган. — Ведь я нечасто выхожу на публику. Но однажды созданный образ так и остался, ведь я ничего не делаю, чтобы его разрушить. А вообще я люблю сидеть дома и читать книжки. Временами мне кажется, что я вообще очень скучная дамочка". В прошлом Фокс не раз оказывалась лидером всевозможных рейтингов "Самая сексуальная". Но к подобным титулам она относится очень спокойно. "Все эти рейтинги не слишком объективны, — считает актриса. — На самом деле мы выбираем не самую сексапильную красавицу, а девушку, сыгравшую в самом крутом блокбастере года".