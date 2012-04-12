Петра Немцова порвала с бойфрендом

Если в прошлом году звезды дружно сходились и беременели, то в этом - увы и ах - преимущественно расстаются. Буквально только что стало известно, что Петра Немцова порвала помолвку с бойфрендом, английским актером Джейми Белманом. Влюбленные, теперь уже бывшие, познакомились в 2010 году, а чуть больше года назад - в январе 2011 - объявили о помолвке. Свадьба была намечена на июнь этого года, пара даже планировала, что она пройдет в Великобритании, на природе, а невеста обещала, что появится на церемонии в платье Marchesa. Однако красивым мечтам не суждено было воплотиться в действительности: сегодня представители модели подтвердили, что между ней и ее партнером все кончено. Причины,из-за которых произошел разрыв, не уточняются, но, по словам инсайдеров, девушка вовсе не выглядит убитой горем. Может, нашла нового ухажера? А если и нет, вряд ли такая красотка долго будет пребывать в одиночестве.