Богатый любовник оплатил Водонаевой отдых на Барбадосе

12 апреля 2012, 10:48

Алена Водонаева шикарно отдохнула за счет миллионера. О том, что счастливая семейная жизнь телеведущей Алены Водонаевой уже давно лишь видимость, стало известно несколько месяцев назад. В интервью российским журналистам заклятая "подруга" Виктория Боня поведала, что муж бросил Водонаеву еще в сентябре прошлого года. В ответ Алена в Твиттере принялась все отрицать: "Я люблю и любима!" Тем не менее, как выяснилось недавно, телеведущая уже завела себе состоятельного друга, с которым она роскошно отдохнула на экзотическом Барбадосе, попутно устроив шопинг в Париже и в Лондоне. "Не хочу копаться в грязи. Другое дело, я знаю, что, как ни старается Водонаева изображать из себя порядочную мать семейства, все это не так, - рассказывала Виктория Боня, - Муж от нее ушел еще в сентябре, видимо после этого ей совсем плохо. С ее ребенком в основном сейчас сидит мать. А у Алены самой давно нет никакой семьи. Кто ее выдержит? Как рассказал мне Руслан Колганов (телеведущий и тоже бывший участник "Дома 2" - Прим. ред.), ее мужа достали ее зае...ы. Его уже давно видели с другими женщинами. При этом Алена до сих пор кричит кричит: "Я мать! Я жена!", а сама уже давно гуляет то с одним, то с другим... Вернувшись из долгосрочного отпуска, в который она ездила, разумеется, без своего супруга Алексея и без сына Богдана, Алена принялась в своем блоге делиться воспоминаниями о чудесно проведенных днях и выкладывать снимки Барбадоса. Возникает закономерный вопрос: а за чей, собственно, счет, красотка отправилась в столь дорогостоящий тур? Зарплата телеведущей вряд ли позволяет Алёне такие изыски, а отвергнутый супруг наверняка не стал бы спонсировать экзотические путешествия своей бывшей. Оказывается, Водонаева улетела на Барбадос вместе с богатым тусовщиком-миллионером Арсением Шаровым, известным на Рублевке своим неизвестного происхождения капиталом и страстью к красивой жизни. До Алены в его постели уже побывали другие "звездочки" - солистка группы "Фабрика" Катя Ли, модель Эмилия Вишневская и певица Татьяна Терешина. Кроме красивого загара на Барбадосе Алена раскрутила своего нового обожателя еще и на шопинг в Париже и в Лондоне, накупив себе обновок в дорогих магазинах. "Вчера плавала с дикими черепахами! Славатебехоспади никто никого не покусал. Ни они меня, ни я их, - поделилась Алена впечатлениями о Барбадосе с читателями своего блога, - Ощущения непередаваемые! Спасибо Вселенной за этот волшебный опыт. Никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Еле распрощалась с этими рептилиями, хотела уже с ними уплыть". Неизвестно, как относится к новому роману Алены ее бывший супруг, но, видимо, ситуация достала его настолько, что он подумывает об эмиграции из России. По словам источников из окружения телеведущей, с самого начала друзья звезды "Дома-2" говорили, что в качестве добропорядочной матери семейства Водонаева долго не продержится. Алена искренне пыталась полюбить мужа, но не смогла, что не помешало, впрочем, ей вытянуть из него довольно много денег. Даже после расставания Алексей продолжает содержать и сына, и Водонаеву. Более того, Алена продолжает жить в их совместном доме, выжив из него супруга.
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