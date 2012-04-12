Британские ученые написали нанопортрет королевы Елизаветы

Полотном для нанопортрета королевы Елизаветы послужил драгоценный камень, который был прежде поврежден в ходе лабораторного эксперимента и не мог более использоваться в научных целях. На троне она пребывает уже 60 лет. Невидимое для невооруженного глаза изображение главы государства было выгравировано на бриллианте и может быть преподнесено ей в качестве подарка к знаменательной дате. По имеющимся данным, портрет настолько мал, что поместился бы в стандартную почтовую марку 300 тысяч раз: его размер составляет всего лишь 46 на 32 микрона. Авторами произведения стали сотрудники центра нанотехнологий Университета Ноттингема профессор Мартин Полякофф, доктор Майкл Фэй и доктор Кристофер Парментер. Специалистам удалось выгравировать профиль Елизаветы II при помощи луча заряженных частиц галлия. Полотном при этом послужил драгоценный камень, который был прежде поврежден в ходе лабораторного эксперимента и не мог более использоваться в научных целях. "Портрет очень напоминает королеву и, с научной точки зрения, он очень похож на снимок, который мы использовали при его изготовлении. Можно наложить один на другой, и они прекрасно совпадают", — отметил профессор Полякофф. В настоящее время университет принимает предложения о том, как поступить с портретом в дальнейшем. Двое из его создателей выступили за то, чтобы подарить его королеве, передает ИТАР-ТАСС.