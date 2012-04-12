Муж Дженнифер Лопес официально подал на развод

Марк Энтони собирается требовать совместной опеки над двумя их общими детьми - четырехлетними близнецами. Для Энтони предстоящий развод станет вторым, для Лопес - третьим. Знаменитости поженились в 2004 году, а в июне прошлого года параобъявила об окончании отношений, при этом инициатором развода была именно супруга. "Я безнадежно романтичный и страстный человек, когда дело касается любви, - сказала Дженнифер. - Иногда мы не осознаем, что идем на компромиссы. Речь шла о том, чтобы понять, что человек тебе не подходит, что этот человек не относится к тебе так, как нужно, что он ведет себя неправильно по отношению к себе самому. И если бы я осталась, то я поступила бы неправильно по отношению к себе самой. Я достаточно люблю себя, чтобы оставить все это позади". Несмотря на решение расстаться с мужем, актриса тепло отзывается о нем: "Я буду всегда уважать Марка как певца и артиста. Вместе мы могли творить чудеса, и мы их совершали. Он всегда будет присутствовать в моей жизни. Он всегда будет занимать особое место в моем сердце как отец моих детей".