Мэла Гибсона обвинили в антисемитизме

Сценарист Джо Эстерзах обвинил голливудского актера Мэла Гибсона в антисемитизме. Эстерзах и Гибсон вместе работают над фильмом об Иуде Маковее, пишет РИА Новости. Гибсон задумал этот проект около десяти лет назад, однако лишь в прошлом сентябре смог заручиться поддержкой кинокомпании Warner Bros. и приступить к работе над сценарием вместе с Эстерхазом, известным по «Основному инстинкту». Первой версией сценария студия осталась недовольна, и вся картина оказалась под вопросом, несмотря на то, что предыдущий фильм Гибсона на библейскую тему, «Страсти Христовы» оказался крайне прибыльным, собрав в мире $612 млн. После того как стало известно о сомнениях Warner Bros., Эстерхаз распространил письмо с жалобами на антисемитскую ругань Гибсона, которую ему приходилось терпеть во время работы. «Джо, я получил твое письмо. Большая часть фактов, утверждений и действий, которые ты приписываешь мне в этом письме, - абсолютный вымысел. Я полагаю, что ты, как человек принципиальный, отказался бы от проекта - невзирая на любые деньги, если бы дела обстояли так, как ты пишешь. Думаю, проблемы со мной у тебя возникли только после того, как Warner Bros. отказались от твоего сценария», - приводят иностранные СМИ ответ Гибсона на обвинения Эстерзаха. Гибсон признал, что в определенных обстоятельствах мог быть резок и пылок, «подобно большинству творческих людей», но напомнил, что уже имел случай извиняться за свой темперамент перед сценаристом. Однако он предпочел разорвать отношения с Эстерхазом, поскольку «за 25 лет работы со сценариями ни разу не встречал более некачественно сделанной работы и не сталкивался с более бездарной тратой времени». Обвинения в антисемитизме выдвигаются против Гибсона не впервые. Так, еще в 2006 году ему пришлось публично извиняться за выражения, допущенные в разговоре с полицейским, который остановил его за вождение в нетрезвом виде. Весть о начале его работы над фильмом о Маккавее вызвала бурю возмущения в Израиле, где «Страсти Христовы» также сочли антисемитской картиной. Репутация актера вдобавок сильно пострадала в ходе развода с моделью Оксаной Григорьевой, которая в ходе судебного процесса обнародовала аудиозапись, из которой следовало, что Гибсон нелицеприятно высказывался о латиноамериканцах и афроамериканцах.