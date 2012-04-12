Актриса Алисия Сильверстоун кормит сына изо рта в рот

Американская актриса Алисия Сильверстоун привлекла к своей персоне много внимания, когда опубликовала видео, на которым она кормит своего 11-месячного сына Беар Блю изо рта в рот. Несмотря на негативные комментарии по поводу этого процесса, актриса утверждает, что не видит в таком способе кормления ничего плохого. "Люди так кормили своих детей тысячи лет. Это процесс отлучения, – сказала 35-летняя Алисия Сильверстоун журналистам. – Он налетает на мой рот. Мне кажется это прекрасным… это каждый раз заставляет меня смеяться. Кроме того он знает, как надо использовать свои руки, и он также ест обычную пищу. Некоторые считают такой способ еды отвратительным.