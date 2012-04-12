Стефано Пилати возглавит Armani

Не успела разрешиться интрига с новым креативным директором Christian Dior (его место, напомним, занял Раф Симонс), как нарисовался новый повод для дискуссий: поговаривают, что экс-дизайнер Yves Saint Laurent Стефано Пилати может возглавить Armani. Волну слухам положил бывший работник издания Fashion News Daily, написавший в своем Twitter буквально следующее: Мои источники сообщают, что Стефано Пилати перейдет в Giorgio Armani и получит полный контроль над модным домом, когда сам Джорджио Армани решит уйти на покой. Впрочем, это не первый случай, когда имя бывшего креативного директора YSL связывают с принадлежащим Армани брендом: впервые об этом заговорили почти год назад, проча его место Эди Слиману. Тогда оба дома отрицали подобные перспективы, однако прошло несколько месяцев, и часть прогнозов сбылась: Пилати покинул знаменитый французский бренд, а на его место пришел Слиман. Между тем, самому Джорджио Армани уже 77 лет, и вероятность того, что в скором времени он решит-таки выйти на пенсию - велика. Любопытно, кого он назначит приемником?