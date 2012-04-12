Джонни Депп сменил имидж

Знаменитый актер Джонни Депп никогда не боялся экспериментировать с собственной внешностью. Его новый образ получился весьма интригующим. В свое время любимцу всех женщин Джонни Деппу кем только не приходилось быть. Вначале он был "Плаксой", потом "Эдвардом Руки-ножницы", затем "Безумным Шляпником", а еще… "Джеком Воробьем". Однако его новый образ, уготованный актеру знаменитым выдумщиком Тимом Бертоном переплюнет все эти образы вместе взятые. На сей раз Джонни станет вампиром. Да-да... Похоже, что "Сумерки" непобедимы. Правда новая роль Деппа к «сумеречной» картине не имеет никакого отношения. Вампира он сыграет в новом фильме Бертона "Мрачные тени", мировая премьера которого назначена на 9 мая 2012 года. Конечно Барнабас Коллинз, которого играет Джонни, не Эдвард Каллен, зато Паттинсон не Депп.