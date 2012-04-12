У принца Гарри новая блондинка

Джентельмены предпочитают блондинок, и принц Гарри, похоже, не исключение: людская молва упрямо связывает его с певицей Молли Кинг. Юной, задорной, стройной и, конечно, светловолосой - одним словом, такой же, как и все его предыдущие пассии. Разговоры о том, что монаршего отпрыска и солистку группы The Saturdays связывают отношения начались после того, как их несколько раз видели флиртующими в ночных клубах (вообще же они знакомы с 2010 года). Близкие друзья пары (не иначе как Пиппа "сливает" информацию желтой прессе!) утверждают, что молодые люди предпочитают скрывать роман от общественности, однако оба уже "потеряли почву под ногами". На прошлой неделе возможных влюбленных вновь видели вместе - в компании друзей они сходили в караоке, однако по домам разъехались порознь. Но, кто знает, может это была всего лишь уловка для папарацци? Между тем, вполне вероятно, что между Гарри и Молли действительно что-то есть. Кинг уже пару месяцев как одинока - в феврале она окончательно рассталась с манекенщиком Дэвидом Ганди, поскольку их отношения не выдержали испытания частыми разлуками. Принц же и вовсе не встречается ни с кем уже несколько месяцев. В недавнем интервью он заявил: Мне совсем не сложно найти себе подругу, ха-ха, вы же понимаете, любая девчонка скажет вам: "Он же принц!". Но нет. Это не работает! Посмотрите на меня - мне 27 лет, и я все еще одинок. Не расстраивайся, Гарри! В России полно девушек, достойных звания принцессы, так что стоит тебе только захотеть... Хотя, измены с Молли Кинг многие могут не просить!