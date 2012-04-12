Лера Кудрявцева нашла абсолютное счастье

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева, несколько лет назад ставшая крестной матерью сына своей подруги, на днях вернулась из Швейцарии, где навестила своего крестника Никиту. «Быть крестной — это большая ответственность, — сказала телеведущая. — Мы с Никитой встречаемся не часто, но он знает, что если ему понадобится моя помощь или поддержка, я всегда буду рядом». В поездку Кудрявцева отправилась вместе с сестрой Оксаной. Несколько дней девушки провели в Цюрихе, а потом решили прокатиться в Баден-Баден. Знаменитый курорт произвел на них большое впечатление.