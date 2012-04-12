Харрисон Форд распрощался с домом

Голливудский актер Харрисон Форд выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе, которым он владел в течение почти 30 лет. Звезда саги об Индиане Джонсе рассчитывает выручить от сделки 8 миллионов и 295 тысяч долларов. В 1983 году актер приобрел этот дом, построенный архитектором Джерардом Колкордом в 1951 году неподалеку от музея Пола Гетти. Тогда он обошелся ему в 1 миллион долларов. В усадьбе имеется четыре спальни, бассейн, гостевой домик и два дополнительных строения для размещения прислуги или гостей. Разумеется, звезде «Индианы Джонса» и «Звездных войн» не грозит перспектива остаться без крыши над головой. Вместе с третьей женой Калистой Флокхарт он наслаждается любовью и комфортом в своем новом поместье, купленном полтора года назад за 12 миллионов 650 тысяч долларов.