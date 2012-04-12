Эндрю Ллойд Уэббер продает театр за долги

Легендарный британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер вынужден расстаться со своим первый театром Palace Theatre. Автору «Призрака оперы» необходимо погасить огромные долги по другим проектам на общую сумму 90 млн фунтов ($142 млн). На пресс-конференции, проведенной по этому поводу, Уэббер сказал, что вырученные деньги пойдут, в первую очередь, на поддержку еще одного его театра — знаменитого «Королевского театра Друри-лейн» в Ковент-Гардене — и на возврат займов, связанных с театральным бизнесом. Уэббер владел лондонским «Palace Theatre» 30 лет, здесь состоялись премьеры его рок-опер, уже ставших классикой — «Иисус Христос — суперзвезда» и «Призрак оперы». Неоновая вывеска и итальянская лепнина, найденная при реставрации, считаются архитектурными достопримечательностями Лондона. Теперь театр перейдет к группе известных театральных деятелей Великобритании, уже, к слову, скупивших несколько площадок, ранее принадлежавших композитору.