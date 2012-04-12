Мишель Обама приревновала Барака к актрисам

Иностранные СМИ пестрят сенсационной новостью, что жена американского президента Мишель Обама составила черный список знаменитых красавиц, отлученных от Белого дома за флирт с Бараком. В него попали актрисы Керри Вашингтон и Скарлетт Йоханссон. Якобы их заигрывания с 50-летним президентом вывели из себя Мишель. Пресса пишет, что супруга Обамы планирует держать соперниц как можно дальше от него. Однако официальные представители Белого дома утверждают, что все это небылицы, "ложь на сто процентов". И им мы почему-то верим больше. Есть, правда, и те, кто считают, что нет дыма без огня и слухи просто так не появляются. Особенно это касается 35-летней Керри. Она является заядлым демократом и рьяно поддерживала кампанию Обамы в 2008 году. Также многие проводят параллели с экранной героиней Керри в сериале "Скандал" канала ABC. Она играет жесткую начальницу фирмы, охраняющей публичный имидж политической элиты Вашингтона. По сюжету у ее героини завязался длительный роман с вымышленным американским президентом Фицджеральдом Грантом.