Наталья Водянова показала нижнее белье

В сети появилась новая порция фото, где Наталья Водянова в нижнем белье и купальниках. Не зря Наталью называют "русской русалкой", сразу видно, что вода - ее стихия. Да и разноцветные комплекты все как один к лицу обладательнице безупречной фигуры. Благодаря своей красоте Водянова до сих пор остается одной из самых востребованных моделей. Согласно топ-листу издания Sunday Times, Наталья заработала 16 миллионов фунтов стерлингов и попала на четвертое место в новом списке самых богатых знаменитостей, опубликованном газетой The Sun.