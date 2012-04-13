Брэд Питт и Анджелина Джоли снимутся вместе в кино

Возможно, скоро мы увидим Анджелину Джоли и Брэда Питта вместе не только в жизни, но и в кино: по слухам, оба актера планируют сняться в новом фильме Ридли Скотта "Советник". Ранее сообщалось, что режиссер жаждет заполучить в свой проект одну лишь Анджелину, но то ли она поставила условие, что без любимого гражданского мужа сниматься не будет, то ли сам Ридли Скотт догадался, что участие Брэда повысит кассовый успех ленты, только и Питт присоединился к переговорам насчет своей роли. Картина будет посвящена юристу, который окунается в жестокий мир наркобизнеса и отчаянно пытается выйти сухим из воды. Главная роль ушла Майклу Фассбендеру, а на другие партии уже позвали Джереми Реннера, Хавьера Бардема и Натали Портман. Кого сыграют Питт и Джоли, пока неясно, но можно предположить, что гражданским супругам достанутся роли влюбленных или соперников.Скорее всего, роли будут небольшими, ведь актеры стараются не покидать детей надолго и поэтому в основном снимаются по очереди. Что заставило их изменить заведенный порядок, остается гадать. И вспоминать их первую и последнюю на сегодняшний день совместную работу, фильм "Мистер и миссис Смит", на съемках которого между звездами начался бурный роман, что уже стало достоянием истории.