Водянова вошла в список самых богатых британских знаменитостей

Авторитетная британская газета The Sunday Times составила свой ежегодный рейтинг самых богатых британских звезд. В их число, помимо Рози Хантингтон-Уайтли, Дэниела Рэдклиффа и Адель, попала и наша соотечественница Наталья Водянова. Издание включило в список уроженку России, видимо потому, что звезда была замужем за британским аристократом и на сегодняшний момент является гражданкой Великобритании. Правда, в категории "Модели" Водяновой досталось лишь четвертое место со своими 16-ю миллионами фунтов стерлингов. Тройка же лидеров выглядит так: Кира Найтли (30 миллионов), Кира Чаплин (28 миллионов) и Эмма Уотсон (24 миллиона). Кстати, все трое признаны не только самыми богатыми моделями, но и актрисами – девушки, благодаря своим доходам, попали и в эту категорию. А вот возглавил ее звезда "поттерианы" Дэниел Рэдклифф, который в очередной раз был признан самым состоятельным артистом. Он обошел даже Роберта Паттинсона! Среди музыкантов пальму первенства по части денежных средств прочно удерживает певица Адель: тягаться с ее 32-мя миллионами долларов не могут ни Шерил Коул, ни Флоренс Уэлч, ни Лили Аллен. Всего же в списке, который будет опубликован только в воскресенье, 1000 человек, среди которых больше половины - в возрасте тридцати лет, а то и моложе.