Мадонна презентовала свой парфюм

Промо-кампания по выходу в свет парфюма Мадонны Truth Or Dare наконец-то приблизилась к своему логическому завершению: вчера певица лично представила публике свой первый аромат на презентации в Нью-Йорке. По такому случаю звезда выбрала эффектное платье любимого черного цвета от Dolce&Gabbana, с прозрачными рукавами и юбкой, не оставляющей простора для воображения. Волосы Мэдж уложила свободными локонами, а акцент сделала на украшениях – традиционный крест красовался на шее, а в ушах подрагивали замысловатые серьги-"черепа". Меж тем, американская публика по-прежнему лютует из-за рекламного ролика парфюма: цензоры сочли видео чересчур откровенным и агрессивно-сексуальным и посоветовали Мадонне его подкорректировать. Так что звезде пришлось пойти на уступки: часть сцен будет вырезана, а излишне оголенные места героини - прикрыты.