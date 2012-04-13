Обама снова назвал рэпера Канье Уэста "придурком"

Президент США Барак Обама во второй раз назвал рэпера Канье Уэста "придурком", хотя, по его словам, музыкант все же талантлив. "Впрочем, мне нравится Канье, – процитировал Обаму журнал The Atlantic. – Он парень из Чикаго. Смышленный и очень талантливый". На вопрос, чем же вызваны комплименты в адрес Уэста, если Обама сам назвал его "придурком", Президент США ответил: "Потому что он придурок, хоть и талантливый". В первый раз Президент США дал Канье Уэсту нелестную характеристику, когда рэпер помешал вручению наград VMA MTV в 2009 году. Уэст взобрался на сцену, когда приз получала исполнительница музыки в стиле кантри Тэйлор Свифт, и заявил, что награду должна была получить Бийонсе. Этот инцидент вызвал огромный резонанс и широкое обсуждение в социальных сетях. Канье Уэст на какое-то время даже покинул США и в течение года жил в Японии. Рэпер часто оказывается в центре скандалов. После урагана "Катрина" он в национальном телеэфире заявил, что Президенту Джорджу Бушу-младшему "нет дела до афроамериканцев". Уэст через несколько лет заявил, что ему не следовало выступать с подобным заявлением.