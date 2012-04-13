Джоан Роулинг увлеклась черным юмором

Первая книга для взрослых читателей британской писательницы Джоан Роулинг поступит в продажу по всему миру 27 сентября. Об этом сообщили в издательстве "Литтл, Браун энд Ко" (Little, Brown & Co). Произведение под названием "Кэжуал Вэкэнси" явится первым произведением Роулинг после выхода в свет сверхпопулярной саги о юном волшебнике Гарри Поттере. Действие книги будет разворачиваться в идиллическом, на первый взгляд, английском местечке под названием Пагфорд, где наступает раскол из-за выборов в приходской совет. Повествование начнется с внезапной кончины известного человека, явившейся потрясением для местных жителей. По словам издателя, Пагфорд превращает в "город в состоянии войны", где состоятельные люди борются с бедным населением, родители ссорятся с детьми, а жены враждуют с мужьями. 480-страничный роман будет содержать в себе элементы "черного юмора" и "постоянно удивлять" читателя. "Подлинной неожиданностью стали детали сюжета - Роулинг никогда не раскрывала так много перед публикацией книг о Гарри Поттере", - заметил Джон Хауэлс из крупнейшей в королевстве сети книжных магазинов "Уотерстоунз". "Роман, очевидно, войдет в число бестселлеров и, вероятно, станет самым продаваемым художественным произведением года", - добавил Хауэлс. Помимо печатной версии в твердой обложке, новая книга Роулинг выйдет в свет в электронном и аудио-форматах. Напомним, серия произведений про Гарри Поттера, завершенная в 2007 году и переведенная на 74 языка, разошлась в мире тиражом более 450 млн экземпляров.