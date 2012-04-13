Дженнифер Энистон и Джастин Теру поделят свой особняк на две части

Как пишут американские таблоиды, Дженнифер Энистон и ее возлюбленный Джастин Теру решили разделить свой новый особняк Бель Эйр на две части. Сколько вполне гармоничных пар рассталось из-за проблем с так называемым личным пространством… Джен и Джастин, видимо, хорошенько подумали над этим. И решили разделить свои апартаменты на "мужскую" и "женскую" половины. "Разумеется, спальня будет общей, — сообщил источник из окружения звезды газете Daily Star. — Но при этом они оба нуждаются в личном пространстве. Сейчас Джен оборудует комнату "для мальчиков", где будет бильярдный стол, бар и гигантская плазма. Здесь Джастин сможет проводить время исключительно со своими приятелями". Таблоиды уже сообщали, что Энистон демонстрирует поразительную щедрость, когда речь заходит о подарках возлюбленному. За последние полгода она накупила роскошных презентов для Теру более чем на полмиллиона долларов. Например, кожаный пиджак, ранее принадлежавший Джеймсу Дину, обошелся примерно в 30 тысяч. А картины от американского художника Гленна Лигона стоили целое состояние. Кроме того, актриса потратила пару миллионов на мебель, различные аксессуары и услуги эксперта по фэн-шуй для нового дома. Пару дней назад стало известно о новом проекте Энистон. Джен и актер Джейсон Судейкис сыграют в комедии "Мы — Миллеры". Судейкису выпала роль наркодилера, который нанимает проститутку (Джен) и двоих несовершеннолетних правонарушителей, дабы под видом благопристойного отца семейства перевезти через мексиканско-американскую границу 1000 фунтов марихуаны.