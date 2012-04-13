Жена главного налоговика Крыма гоняет на «Infiniti»

Глава налоговой службы Крыма Константин Циркун заполнил декларацию о доходах и готов ее обнародовать Об этом он рассказал в интервью «Крымскому телеграфу», передает сайт «Крым. Комментарии». По словам Циркуна, у него есть квартира в Киеве (76 кв. м) и земельный участок в Волынской области (15 соток). «У меня автомобиль «Kia Magentis» и квадроцикл. У жены автомобиль Infiniti и тоже квадроцикл», - рассказал он. В Крыму, куда главный налоговик был переведен три месяца назад, жилье он снимает и пока живет один. «Жена периодически приезжает и скоро сюда окончательно переедет. Дети – два сына-близнеца – взрослые. Они работают в Киеве, в Международной аудиторский компании. И они пока не планируют переезжать сюда, у них свои семьи», - рассказал Циркун. Справка: Infiniti —марка автомобилей класса «люкс», принадлежащая японскому автопроизводителю «Nissan Motor».