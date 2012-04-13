У Victoria’s Secret появился новый ангел

Ежегодно в показах Victoria’s Secret участвуют самые красивые модели со всего мира. Но лишь избранным удается попасть в число «ангелов» - официальных представительниц бренда, которые дефилируют по подиуму в изящных крыльях Как передает «Попкорнnews», накануне пресс-служба Victoria’s Secret сообщила, что этой чести удостоилась еще одна девушка. Ею стала 19-летняя модель Тони Гаррн из Германии. Кстати, на последнем ежегодном шоу Victoria’s Secret, которое состоялось в ноябре, девушка уже примеряла крылья. По слухам, это было сделано для того, чтобы представить Тони Гаррн в качестве нового лица марки.